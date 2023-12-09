Что чаще всего воруют на дачах зимой

Что чаще всего воруют на дачах зимой
Фото: unsplash.com
Именно эта добыча чаще всего "уводится" грабителями с дачных территорий

Предпочтения криминальных элементов, любящих поживиться в чужих домах и на участках, в последние годы изменились. Раньше грабители "уводили" все больше "металл" и оборудование, неосторожно забытое хозяевами. Сегодня их чаще привлекает сантехника и строительные материалы.

Интересуют воров не богатые дома, а более доступные. Страховщики говорят, что зимние кражи участились: количество случаев выросло на сорок процентов. Жулики прокачали навыки: если несколько лет назад работали одиночки или мелкие группы по 2-3 человека, то нынче они внаглую проникают в садовые товарищества под видом строительной бригады, имея при себе инструмент для грабежа и транспорт для вывоза наворованного.

Раньше дачные воры тащили все, что найдут. Сегодня в чести по-прежнему металлолом, инструменты и техника. Из новых предпочтений – отопительное оборудование и сантехника. Иные не брезгуют даже оконными рамами. Эксперты предполагают, что это связано с выросшими ценами на стройматериалы и предметы для ремонта.

По-прежнему популярны у них инструменты и садовая техника: бензопилы, газонокосилки, триммеры и прочие приборы, оставленные неосторожными хозяевами в домике на зиму. Не стоит пренебрегать простейшими мерами безопасности, бросая ценности на даче. Лучше вывезти их осенью, чем весной оказаться перед необходимостью закупать все заново. К тому же цены на стройматериалы и оборудование сильно возросли.

Ранее мы писали, как защитить деревья на участке от налипания мокрого снега.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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