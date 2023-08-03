Как защититься от телефонных мошенников: пять действенных способов

Эти правила помогут избежать кражи денег

В последнее время в СМИ очень часто появляются новости о том, как люди теряют свои сбереженя из-за телефонных мошенников. Кем только не представляются злоумышленники и какие только причины не придумывают, чтобы лишить доверчивых россиян денег. К счастью, юрист поделилась пятью действенными способами, которые помогут вам себя защитить.

Марина Позен считает, что первое и самое важное – сразу усомниться в том, что говорит собеседник на другом конце провода. Всегда нужно держать в голове вопроса: а точно ли это не мошенник? Выслушав человека, необходимо позвонить в банк, чтобы уточнить, поступал ли от их сотрудников звонок.

Обратите внимание на номер, с которого поступил звонок. Если он не имеет отношения к вашему банку, то, скорее всего, это мошенники. Внимательно выслушайте просьбы звонящего. Если он требует продиктовать личные данные, реквизиты или коды из СМС, с вами точно говорит злоумышленник. По словам юриста, сотрудники банка не имеют права запрашивать подобные сведения.

Если звонящий просит вас установить на телефон подозрительное приложение, не нужно этого делать. Чаще всего мошенник объясняют эту необходимость тем, что программы помогут защитить ваши деньги от кражи. Но на деле с их помощью они списывают сбережения с карт.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о новой мошеннической схеме. Как оказалось, россиянам стоит сохранять бдительность не только во время беседы по телефону с незнакомцами, но и по пути на отдых.