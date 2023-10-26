Вор совершил кражу в Петербурге с помощью подкопа квартиры

Правда, скрыться от полиции ему не удалось

Правоохранительные органы задержали в Петербурге вора, сделавшего подкоп и вынесшего из квартиры на первом этаже деньги с ценностями примерно на 230 тыс. рублей. 

Как отмечает источник, мужчина смог проломить пол на кухне первого этажа – таким способом он проник в квартиру, из которой вынес ювелирные украшения с деньгами в американской валюте, передает МИР24.

Полиция смогла задержать вора с поличным – им оказался 58-летний житель Петербурга.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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