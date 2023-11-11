Яблоки на снегу: как спрятать деревья от мороза

Три совета о том, как уберечь от холодов плодовые деревья на даче

Как и все на даче – посадки требуют правильной системы консервации. В первую очередь это касается деревьев. Укрывать посадки на зимний период нужно обязательно, чтобы они пережили морозы.

Оптимальное время для этого – пара недель до наступления температуры -10 °C. Обычно это ноябрь.

Первое, на что нужно обратить внимание – возраст дерева. Если яблоньке меньше года, то ее надо кутать вместе с ветками. У взрослых яблонь утепляется только ствол до места, где начинается разветвление.

Идеальны для укрытия такие защитные материалы, как спанбонд или агроволокно. Обязательно светлого оттенка, чтобы не допустить солнечного ожога для деревьев.

В защите нуждаются и корни яблонь. Для их укрытия необходимо мульчирование приствольного круга. Лучше всего соломой, торфом или древесной стружкой. Укрытие должно быть не ниже 30 см в высоту и около метра диаметром.

Эти простые, но проверенные годами и десятками опытных садоводов способы помогут вам сберечь ваши яблоньки и не позволить погубить их ни морозам, ни грызунам, часто прибегающим зимой погрызть ветки и кору деревьев.

Раньше мы писали, как уберечь насаждения от налипания мокрого снега.

