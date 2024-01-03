Кусты ломятся от урожая: обязательно подсаживаем полезных "соседей" к малине

Эти культуры повысят урожайность и помогут колючему кустарнику комфортно расти

Малина – непременный "житель" почти всех дачных участков. Однако не все знают, что сажать эту неугомонную культуру можно вместе с другими растениями. Одни подпитают почву, другие не дадут малине разрастись в беспорядке. Есть четыре культуры, которые уместно сажать рядом с этим кустарником – обязательно подсаживаем их к малине, и кусты будут ломиться от урожая.

Отлично уживается малина с люпином. Корни этого растения благодаря полезным бактериям подкармливают грунт азотом. Однолетний люпин подарит еще и калий, когда зелень будет скошена и замешана в грунт. В результате получится рыхлая, плодородная и питательная почва. Вообще малина любит, когда корни укрыты, поэтому и другие сидераты полезны ей. Кроме злаковых: они много "пьют", а малина сама любит воду. Укрытая зеленым ковром почва медленнее сохнет и зарастает сорняками. А скошенные, сидераты еще и станут дополнительной подкормкой и грунт при замешивании в него зелени станет рыхлее. На такой почве ягоды малины будут крупные и вкусные.

Отлично "подружится" с малиной крапива, которая дарит почве калий. Если периодически косить крапиву, оставляя прямо на земле, то малина получит мульчу и подкормку. А для того, чтобы хитрый кустарник не расселялся по всему участку, выстройте вокруг малинника "границу" из щавеля. Он не даст расползтись кустам и тоже подарит полезную и вкусную зеленую массу.

Листья щавеля мало того что отлично подойдут для супов и пирогов, они еще годятся подкислить воду, чтобы полить растения-ацидофилы, любящие кислый грунт.

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