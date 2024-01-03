Перцы появятся вдвое быстрее: хитрый способ выращивания рассады

Перцы появятся вдвое быстрее: хитрый способ выращивания рассады
Фото: unsplash.com
Приступать к работе можно в конце января

Начало огородного сезона обычно отмечается высадкой семян перцев. Для того чтобы они росли здоровыми и крепкими, нужно сделать для них комфортную среду.

Огородники, как правило, сажают самые разные овощи. Растущий рядом с другими грядками, горький перец становится щитом от болезней и вредителей. Высаживают его на рассаду уже в конце первого месяца года. Культура эта считается непритязательной, и это так: с выращиванием перца справятся даже новички. Но если не выполнить обязательные условия, то получится слабая рассада с тонкими стеблями.

Избежать этого помогает особый метод полива. Он не причинит вреда молодым отросткам и не зальет их лишней влагой. Семена перца сажают сразу по отдельным стаканчикам. К каждому понадобится фитиль из куска хлопковой веревки, бутылочная крышка, пакет и пара стаканчиков. В одном из них надо проделать отверстие для фитиля, а другой сыграет роль кашпо, куда станет литься вода.

Берем пакет, перевязываем его веревкой, оставляя по бокам два равных куска. В стакане с дыркой продергиваем сквозь него фитиль так, чтобы на дне стакана оказался пакет. Вместе с ним внутри стакана оставляем второй кусок пакета. Затем нужно вытянуть и насыпать грунт. На дно второго стакана кладется крышка бутылки, наливается вода и в него ставится тот, что с перцем.

Механизм готов: как только вода закончится, ее нужно долить. Кстати, метод подходит и для других овощей, и даже для комнатных растений.

Ранее мы рассказывали о правилах посадки помидоров на рассаду.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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