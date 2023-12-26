Почему вносить подкормку перед посадкой растения запрещено и даже опасно

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Считается, что перед посадкой любой культуры землю или яму нужно как следует подкормить. Многие огородники полагают, что так саженец лучше приживается и идет в рост, но в действительности это не так. Ученые в области сельхознаук утверждают, что вносить подкормку перед посадкой растения категорически запрещено и даже опасно. На это есть несколько причин.
Вопреки устоявшемуся мнению, обилие в почве минералов – лишь дополнительный стресс для культуры. В первую очередь, подкормки могут загрязнить почву, которая была до их внесения идеальной для саженца.
Также некоторые растения после пересаживания привыкли входить в симбиоз с грибками – так они лучше растут. Но слишком агрессивная подкормка может серьезно навредить процессу.
Не рекомендуется в посадочную яму добавлять средства с фосфором. Все дело в том, что вещество является довольно агрессивным и может сжечь неподготовленную корневую систему саженца. Дополнительно минерал провоцирует развитие болезней, если его слишком много.
Ранее "Утро.ру" рассказывало об идеальной подкормке для комнатных растений зимой.
Не исключено, что намеченные на февраль выступления певицы в итоге придется отменить
Спортсменка припомнила тренеру обидные фразы