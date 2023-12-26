Почему вносить подкормку перед посадкой растения запрещено и даже опасно

Почему вносить подкормку перед посадкой растения запрещено и даже опасно
Фото: unsplash.com
Такую ошибку допускают многие садоводы-любители

Считается, что перед посадкой любой культуры землю или яму нужно как следует подкормить. Многие огородники полагают, что так саженец лучше приживается и идет в рост, но в действительности это не так. Ученые в области сельхознаук утверждают, что вносить подкормку перед посадкой растения категорически запрещено и даже опасно. На это есть несколько причин.

Вопреки устоявшемуся мнению, обилие в почве минералов – лишь дополнительный стресс для культуры. В первую очередь, подкормки могут загрязнить почву, которая была до их внесения идеальной для саженца. 

Также некоторые растения после пересаживания привыкли входить в симбиоз с грибками – так они лучше растут. Но слишком агрессивная подкормка может серьезно навредить процессу.

Не рекомендуется в посадочную яму добавлять средства с фосфором. Все дело в том, что вещество является довольно агрессивным и может сжечь неподготовленную корневую систему саженца. Дополнительно минерал провоцирует развитие болезней, если его слишком много.

Ранее "Утро.ру" рассказывало об идеальной подкормке для комнатных растений зимой.

Источник: Утро.ру
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