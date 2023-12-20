Оживут даже самые хилые: идеальная подкормка для комнатных цветов зимой

Оживут даже самые хилые: идеальная подкормка для комнатных цветов зимой
Фото: unsplash.com
Средство отлично подойдет для большинства растений

Многие предпочитают не трогать растения зимой и считают, что в это время у них период спячки и отдыха. Однако легкие подкормки использовать не просто можно, но и нужно. Правильный состав поддержит ваши растения и вернет им презентабельный внешний вид.

В литре теплой воды необходимо растворить одну таблетку янтарной кислоты. Этот ингредиент в составе является легким стимулятором роста и помогает питательным веществам усваиваться. После нее растения буквально оживают, листья становятся сочными и насыщенными.

Также в подкормку необходимо добавить сахар. Глюкоза жизненно необходима всем растениям, это один из важнейших элементов, который поддерживает и дыхание, и питание. Не стоит переживать, что от сахара вокруг растений появятся мошки. Во-первых, не стоит поливать растения часто. А во-вторых, пропорции слишком малы, чтобы появились насекомые. На один литр воды добавляем всего одну столовую ложку сахара.

Ну и третий ингредиент, который стоит добавлять только в случае, если растения уже проснулись – борная кислота. На тот же литр воды нужно не больше одного грамма. Этот элемент в подкормке помогает растению красиво и пышно зацвести. Вводите подкормку с борной кислотой примерно с февраля, когда цветы будут готовы к цветению.

Ранее Утро.ру рассказало об основных ошибках садоводов, из-за которых ничего не растет.  

Источник: Утро.ру
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