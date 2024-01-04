Многие хозяйки регулярно допускают эти ошибки

К сожалению, часто бывает так, что со временем заготовки на зиму начинают портиться. Как правило, речь идет о соленых огурцах, которые становятся мягкими, а вода в банках почему-то мутнеет. Виной тому могут быть неправильно выбранные ингредиенты, ведь порой даже один компонент может испортить все старания.

Соль

Да, соль может стать виновницей помутневших банок с солеными огурцами. Точнее, некоторые ее виды.

Если не хотите лишиться заготовок, тогда избегайте использования йодированной или морской соли. В них слишком много примесей, которые в итоге становятся причиной осадка. Лучше делайте выбор в пользу поваренной или каменной.

Уксусная кислота

От применения 70%-й кислоты нужно воздержаться. Есть шанс перепутать дозировки, тем самым оставшись без соленых огурцов на зиму. Разбавьте ее водой, а лучше воспользуйтесь 9%-м уксусом.

Листья

Часто в Сети можно встретить рецепты, в которых рекомендуется добавить в банку к огурцам листья дуба, хрена, смородины или других растений. Но нужно понимать, что одни листья добавляются для улучшения вкуса, другие – для того, чтобы избежать активного развития бактерий. Так что с этим ингредиентом стоит быть аккуратнее.

Лук

Некоторые хозяйки любят добавить репчатый лук при консервации. Но обязательно нужно выбирать растение нужных сортов. Подойдет не каждый. Тем более, что сейчас на прилавках можно встретить разновидности на любой вкус. Для соленых огурцов выбирайте лук, который идет на зимнее хранение.

Чеснок

С этим продуктом тоже нужно быть осторожнее. Как правило, именно из-за него огурцы со временем мутнеют и становятся водянистыми. Добавляйте не более четырех зубчиков на одну трехлитровую банку.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что положить в банку с огурцами, чтобы они не взрывались.