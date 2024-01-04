Мошки исчезнут: поможет одна простая добавка для цветочных горшков

Мошки исчезнут: поможет одна простая добавка для цветочных горшков
Фото: unsplash.com
Опытные цветоводы придумали способ избавиться от непрошеных "жителей" в домашних растениях

Проблема насекомых, которые часто заводятся в цветочных горшках, волнует всех любителей комнатных растений. Как правило, самый популярный метод – спички – помог многим. Но простой эксперимент показал, что настоящая причина появления мошек в цветах – излишне влажный субстрат.

Метод со спичками в принципе неплох, если отладить полив и позволить грунту просохнуть как следует. Однако эксперты нашли еще один простой и рабочий метод выселить "квартирантов" из горшков. Причем не когда они уже там поселились, а в принципе предотвратить их появление изначально.

Чересчур влажный грунт или перебор удобрений – вот две причины, которые приводят к появлению мошки. Удобрения вполне могут прилететь из окна или попасть в горшок через грунт, уже зараженный. Если добавить при пересадке или присыпать сверху почву одним ингредиентом, то проблема решится сама собой. Кроме того, можно убрать верхний слой и засыпать свежий грунт, но уже разбавленный волшебным ингредиентом.

Это – перлит. Натуральный компонент, умеющий впитать лишнюю влагу, а когда она потребуется, отдать обратно. Именно он не дает появиться и распространиться насекомым, лишая их привычной влажной среды. Помимо способности избавиться от насекомых, он еще выручает в случае, если забыли полить растения, а также не позволит при переливе погубить их.

Кроме того, он будет отличным дренажом, поскольку разрыхляет грунт. А если цветы стоят на солнечной стороне, но при этом не любят перегрева корневой системы, присыпка перлитом поверх грунта поможет отразить лучи и не допустить нагревания сверх нормы.

Ранее мы рассказывали, что комнатные растения отлично втягивают из воздуха лишнюю влагу, что не дает распространиться конденсату.

Источник: Дзен-канал "Садоеж" ✓ Надежный источник
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