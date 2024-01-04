Мошки исчезнут: поможет одна простая добавка для цветочных горшков

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Проблема насекомых, которые часто заводятся в цветочных горшках, волнует всех любителей комнатных растений. Как правило, самый популярный метод – спички – помог многим. Но простой эксперимент показал, что настоящая причина появления мошек в цветах – излишне влажный субстрат.
Метод со спичками в принципе неплох, если отладить полив и позволить грунту просохнуть как следует. Однако эксперты нашли еще один простой и рабочий метод выселить "квартирантов" из горшков. Причем не когда они уже там поселились, а в принципе предотвратить их появление изначально.
Чересчур влажный грунт или перебор удобрений – вот две причины, которые приводят к появлению мошки. Удобрения вполне могут прилететь из окна или попасть в горшок через грунт, уже зараженный. Если добавить при пересадке или присыпать сверху почву одним ингредиентом, то проблема решится сама собой. Кроме того, можно убрать верхний слой и засыпать свежий грунт, но уже разбавленный волшебным ингредиентом.
Это – перлит. Натуральный компонент, умеющий впитать лишнюю влагу, а когда она потребуется, отдать обратно. Именно он не дает появиться и распространиться насекомым, лишая их привычной влажной среды. Помимо способности избавиться от насекомых, он еще выручает в случае, если забыли полить растения, а также не позволит при переливе погубить их.
Кроме того, он будет отличным дренажом, поскольку разрыхляет грунт. А если цветы стоят на солнечной стороне, но при этом не любят перегрева корневой системы, присыпка перлитом поверх грунта поможет отразить лучи и не допустить нагревания сверх нормы.
Ранее мы рассказывали, что комнатные растения отлично втягивают из воздуха лишнюю влагу, что не дает распространиться конденсату.
Звезде приготовили новые потрясения
Артист покорил даму своей манерой общения