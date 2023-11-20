Популярный комнатный цветок будет расти как на дрожжах с этими каплями

Популярный комнатный цветок будет расти как на дрожжах с этими каплями
Фото: Victor Lisitsyn/Russian Look/www.globallookpress.com
Этот секрет знают только опытные агрономы

Замиокулькас – комнатное растение родом из тропической Африки с глянцевыми листьями насыщенного темно-зеленого цвета, едва вздутыми у основания. В быту неприхотливо, устойчиво к пониженной влажности воздуха и частичному затемнению, однако растет быстрее, если находится в более светлых местах.

Однако даже такому непривередливому цветку зачастую требуется дополнительный уход – нам удалось выяснить, как простимулировать его рост еще сильнее.

Первый шаг – это теплый душ. Для растения это абсолютно привычно – представьте, как заливают такие цветы тропические африканские ливни! Оптимальная температура воды – 38-40 градусов. Затем растению необходима двухчасовая сушка, и только после этого его можно вернуть в привычное место обитания.

Второй шаг – это добавление стимуляторов. На один литр воды разводится 500 миллиграмм янтарной кислоты, после чего эта смесь отправляется в почву, а оттуда уже прямиком к корневищам.  

Ранее сообщалось, какие комнатные растения не нужно опрыскивать.

Источник: teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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