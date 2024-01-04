Что нельзя сажать рядом с огурцами: названы три культуры

Правильное соседство – это один из залогов хорошего урожая

Часто огородники удивляются, почему они получают скудный урожай огурцов. Одна из причин может заключаться в неправильном соседстве растений. Расскажем, какие культуры нежелательно сажать рядом с этим овощем.

Примечательно, что огурцы очень чувствительны к окружающей их обстановке. Некоторые посадки способны негативно повлиять на качество и количество плодов.

1. Картофель

Картофель считается самым нежелательным соседом для огурцов. Кстати, последние тоже плохо влияют на развитие корнеплодов. Поэтому, поместив эти культуры подальше друг от друга, вы останетесь в выигрыше.

2. Базилик

Некоторые огородники сажают базилик рядом с огурцами, так как считают, что трава отпугивает вредителей. Отчасти они правы. При этом близость растения замедляет процесс развития овощей. В конечном итоге вы соберете не качественный урожай, а мелкие вялые плоды.

3. Чеснок

Еще один "враг" огурцов – чеснок. Поэтому при распределении культур по земельному участку постарайтесь не сближать эти растения.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как вырастить богатый урожай огурцов в плохих погодных условиях. Такие процедуры, как укрепление корней, регулярный полив, внесение органических подкормок и пасынкование помогут добиться больших успехов в аграрной деятельности.

Также стало известно, какие растения можно посадить рядом с огурцами, чтобы они заплодоносили в два раза больше. Среди полезных соседей – горох, спаржевая фасоль, свекла и кукуруза.