Урожай потрясет: неприхотливый сорт томатов, который дачники разбирают сразу

Он прост в уходе и устойчив к болезням

Вырастить хороший урожай томатов, иногда под силу не каждому опытному дачнику. Однако есть сорта помидоров, которые дают потрясающий урожай и при этом неприхотливы в уходе.

Садоводы отмечают, что "Огородник" отличается ранним и высоким плодоношением — до 9,5 килограммов с одного квадратного метра, а также устойчивостью к температурным перепадам.



Рассаду можно начинать выращивать весной, и тогда первые плоды поспеют к началу июля. Высаживать растения разрешается как в открытый грунт, так и оставлять в закрытом. Кроме того, такие томаты имеют высокую устойчивость к вирусу табачной мозаики, так что можно не бояться заражения до середины августа. Затем лучше подстраховаться и обработать растения.

Кроме того, эти помидоры известны своей мясистостью и ароматностью. А хозяйки выбирают томаты "Огородник" за универсальность: их можно есть в сыром виде, добавлять в блюда или мариновать.

Приятным бонусом будет низкорослость кустов. Растения достигают максимум одного метра, что значительно упрощает уход за ними. Однако подвязать помидоры все же стоит, от тяжести сочных плодов стебли могут переломиться.

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