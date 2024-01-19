Какие растения нельзя сажать рядом со сливой: будет плохо расти и плодоносить

Неправильное соседство может погубить сливу

Опытные садоводы знают, насколько привередлива слива. Это дерево не любит болотистую местность, но в то же время болеет, если почва слишком сухая. Она подвержено многим заболеваниям, и даже неправильное соседство может привести к плохому урожаю. Сегодня расскажем, что не следует сажать рядом со сливой.

Яблоня

Такое соседство хоть и считается удачным, но обе культуры подвержены одному заболеванию — монилиозу. Будьте уверены, что стоит подцепить грибок одному дереву, соседнее тоже заразится. Проблема решается регулярным осмотром и обработкой.

Ореховые культуры

Любые ореховые деревья будут мешать расти сливе. Дело в том, что такие культуры выделяют в почву юглон, который тормозит развитие многих других культур.

Вишня

Обе культуры нуждаются в кальции, которого может не хватить, если посадить их рядом. Можно решить проблему, регулярно подкармливая растения, либо просто исключив такое соседство.

Высокие деревья

Слива очень любит солнце. Без этого источника энергии она зачахнет и перестанет плодоносить. Поэтому позаботьтесь, чтобы солнечную сторону не закрывали высокорослые деревья.

Деревья, потребляющие много воды

Такому соседству слива тоже не обрадуется. Она хоть и не любит высокую влажность, но и от недостатка быстро зачахнет. Поэтому сажайте сливу подальше от березы, ирги и хвойных деревьев.

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