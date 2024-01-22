Секрет от дизайнеров: этот кустарник способен преобразить любую дачу

Специалисты посоветовали, что посадить, чтобы территория была похожа на королевский сад

Многие ошибочно полагают, что украсить придомовую территорию или дачный участок можно только цветами и сочным газоном. Однако дизайнеры уже давно рекомендуют своим клиентам присмотреться к кустарникам. По их словам, растения средней высоты способны невероятно преобразить территорию.

Например, барбарис Тунберга очень эффектно смотрится даже на самой простой даче. Дизайнеры любят это растение за пышную густую крону. Листья барбариса летом сочного зеленого цвета, а осенью окрас меняется на невероятные оттенки красного.

Радовать своих владельцев барбарис Тунберга будет с конца мая. В это время начинается цветение, и на ветках появляются нежные цветки желто-красного оттенка. Они продержатся на кустарнике порядка 20 дней, а потом начнут появляться первые ягоды. Зрелище невероятное — сочные, будто отполированные, красные бусины облепляют все дерево.

Самое приятное, что кустарник растет, практически не создавая проблем. Ему подходит слабокислая и хорошо дренированная земля. Поливать барбарис практически не требуется. Кроме того, этому кустарнику не страшны ни морозы, ни жара, ни засуха.

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