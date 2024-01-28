Календарь огородника: что нужно обязательно посадить в феврале

Календарь огородника: что нужно обязательно посадить в феврале
Фото: freepik.com
В преддверии дачных хлопот пора готовить подоконники под ящики с будущими посадками

Последний зимний месяц – время хлопот для будущих огородников, ведь не все культуры сажаются напрямую в землю. Часть нужно заранее вырастить в ящиках на окне до небольших росточков. Рассказываем, что нужно обязательно посадить в феврале.

Корневой сельдерей

Это растение созревает около полугода, поэтому высаживать в ящики его нужно в середине января. Всходит оно очень тяжело, так что на три дня необходимо замочить семена в снеговой воде и ежедневно ее менять. А после в темноте и тепле проращивать во влажной тряпке.

Высаживается сельдерей на глубину полсантиметра в питательную почву с хорошей воздухо– и влагопроницаемостью. Требует светлое место. Подрощенную рассаду примерно через три недели пикируем по маленьким горшочкам с такой же воздухо– и влагопроницаемой почвой, а через две недели после этого ее надо подкармливать раствором нитрофоски. В открытый грунт высаживается в мае.

Физалис овощной

В отличие от других собратьев по виду, этот созревает быстрее, до ста дней. Так что на рассаду его сеют в конце февраля или начале марта. Семена сразу сажают в отдельные горшочки на пару сантиметров вглубь также в почву с воздухо– и влагопроницаемостью. В открытый грунт физалис попадает в конце мая или начале июня, когда пройдут заморозки. При высадке нужно заглублять ростки до нижних листочков.

Баклажаны

Конец февраля также подходит для высаживания на рассаду среднеспелых баклажанов, созревающих за 115-130 дней. Их не нужно пикировать, просто рассаживать в стаканчики объемом 100-200 мл с расчетом на пересадку в объемные стаканы. Перед высадкой протравите их от болезней – можно подержать минут 10 в хлоргексидине, после промыть и посадить на глубину 0,5-1 см.

Посевы сверху опрыскиваются водой и ставятся в светлое и теплое место. Как только корни укрепятся в земле, пересаживайте в стаканы попросторнее. На постоянное место рассада баклажанов высаживается только после того как минует угроза возвращающихся заморозков.

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Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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