От этого раствора морковь будет слаще меда: секрет от агронома

Специалист рассказал, что поливать нужно смесью из двух копеечных ингредиентов

Безвкусная морковь с горьковатым ощущением на языке – проблема многих огородников. Такой урожай можно оправдать "не тем" сортом и бесконечно перебирать семена в поисках идеального. Однако ситуацию можно исправить, просто приготовив раствор-подкормку. Агроном Анастасия Коврижных рассказала, что потребуется всего два ингредиента, и корнеплоды вырастут сладкими и сочными.

Подкормка готовится очень просто, и все ингредиенты стоят буквально копейки. Два грамма борной кислоты нужно растворить в одном стакане обычной воды. Получится очень концентрированный раствор. Чтобы им можно было поливать морковь, нужно размешать его в ведре воды. Поливая этим раствором грядки в конце августа, морковь вырастет сочной, сладкой и вкусной.

Коврижных также отметила: чтобы получить хороший результат, предварительно перед подкормкой почву нужно удобрить сульфатом калия или несгоревшими древесными остатками. По словам агронома, эта добавка тоже очень влияет на вкус корнеплодов.

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