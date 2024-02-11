Простенькая процедура заставит семена перца взойти в разы быстрее: вы удивитесь

Просто "откусить" носик у семечка - и оно взойдет почти мгновенно

Февраль и март – время высадки рассады. Обычно семена сладкого перца на рассаду высаживают раньше тех же помидоров, например, так как период роста перца гораздо длиннее. Однако можно подготовить семена так, что они взойдут куда быстрее обычного.

Способов подготовки семян сотни. Каждый садовод по-своему хитрит, колдуя над ящиками с рассадой. Чаще всего семена замачивают в особенных растворах, чтобы ускорить прорастание. Но с перцем есть простенький, однако действенный лайфхак. Нужно просто откусить кончик семечка, и проклюнется оно процентов на 70 быстрее обычного.

Это выяснили садоводы экспериментальным путем. Именно он стопорит быстрый рост растения, уберегая его от гибели на холоде, если вдруг на улице резко потеплеет. Но, выращивая рассаду дома, в тепле, мы можем обойтись без этого предохранения. Но усердствовать не стоит, лучше отрезать меньше, нежели больше. Откусывать лучше сам "носик" при помощи кусачек для ногтей – ножницами такое сделать не получится.

Ну а после – как обычно. Высадить семена в землю или замочить привычно в ватных дисках, смоченных раствором.

Ранее мы рассказывали, какие культуры нужно обязательно высадить на рассаду в течение февраля, чтобы они успели вырасти к моменту переноса в открытый грунт или теплицу.

