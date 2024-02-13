Посадка чеснока в открытый грунт: способы и сроки

Весна близко - самое время вспомнить, как высаживать один из самых полезных овощей

Если лук – это овощ от семи недуг, то чеснок, вероятно – от всех десяти. О полезных свойствах чеснока сказано очень много. Недаром россияне предпочитают держать его на кухне и употребляют чуть ли не ежедневно. Безусловно, самый вкусный и полезный чеснок – это тот, который вы вырастили у себя на участке. Как его правильно посадить в открытый грунт?

Нужно учитывать, что время посадки чеснока зависит от прогрева почвы. А это происходит в каждом регионе России в разные месяцы. Поэтому при высадке чеснока учитывайте температурные особенности вашей местности. Но и затягивать с посадкой не стоит. Дело в том, что период вегетации у чеснока составляет от 90 до 100 дней.

В Центральной России чеснок обычно высаживают в марте-апреле. Важно, чтобы почва прогрелась до +5 градусов, и прогноз погоды не обещал заморозков.

В Северо-Западных регионах нашей страны чаще всего высаживают чеснок в конце апреля-начале мая. В это время в Ленинградской области, Карелии и Мурманской области, как правило, наступает пора с минимальной вероятностью заморозков.

В Сибири и на Дальнем Востоке время высадки может варьироваться от конца апреля до начала мая. Опять же нужно помнить, что главное – это прогрев почвы до нужной температуры.

На Юге России тепло приходит гораздо раньше, чем на остальной территории страны. По этой причине высадка чеснока в грунт может начинаться с марта, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Способы посадки могут быть самые разные.

Посадка в гнезда

Такой способ предполагает высадку нескольких зубчиков чеснока в ямку глубиной 4-5 см. После этого закрываем ямку почвой.

Прямая схема

Сначала нужно разделить головку чеснока на отдельные зубчики, а после сажать их рядами на глубину 4-5 см. Не забывайте про расстояние между рядами. Оно должно быть не менее 15 см.

Смешанная посадка

Этот способ для тех, кто любит оптимизировать пространство. Можно чередовать зубчики чеснока с другими культурами – луком, морковью, шпинатом.

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