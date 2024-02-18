Как вырастить арбузы в холодном климате: лайфхаки для садоводов

Летнюю южную ягоду можно вырастить и в северных регионах

Первое правило для желающих вырастить арбузы в холодном климате – сделать теплицу. Светолюбивая ягодка очень требовательна к температуре окружающей среды. Поэтому, как ни крути, арбузу нужно тепло. Однако это только первый шаг на пути к богатому урожаю. Что еще нужно учесть при выращивании арбузов?

Выбирайте ранние сорта

Не все сорта арбузов могут дать плоды в закрытом помещении. Для теплицы лучше выбирать более ранние – они быстро созревают. Размер будущей ягоды тоже имеет значение. Для теплицы самый подходящий вариант – средний или маленький плод.

Позаботьтесь о качестве почвы

Обеспечить своевременное созревание вашим арбузам поможет плодородная почва и хорошая ее воздухопроницаемость. Потрудитесь добавить удобрения в землю до высадки саженцев. Также важно, чтобы в почве не застаивалась вода. Это может спровоцировать загнивание корней. Не забывайте периодически добавлять удобрения в почву во время роста арбузов. Делать это необходимо хотя бы раз в три недели.

Высадка рассады

В тепличных условиях арбузы лучше сажать рассадой. При этом нужно учитывать, что температура внутри помещения должна быть не менее 15 градусов. Чтобы саженцам не было тесно, оставляйте им возможность "дышать": расстояние между растениями должно быть не менее 50 см. Также будущим арбузам не помешает хорошая опора. Это нужно для того, чтобы минимизировать вероятность повреждения будущих плодов и дать им возможность хорошенько разрастись.

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