Огородникам строго запретили выращивать один популярный цветок в саду

Огородникам строго запретили выращивать один популярный цветок в саду
Фото: freepik.com
Дополнен перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю

Красивые разноцветные вьюнки, традиционно высаживаемые огородниками вдоль заборов на дачных участках, отныне под запретом. За ипомею трехцветную отныне можно получить до двух лет тюремного заключения. Так что в скором времени дачникам-любителям придется срочно выкорчевывать от греха опасные ныне украшения и искать другие вьющиеся растения для того, чтобы декорировать заборы своих участков и добавить красоты.

Казалось бы, что опасного в красивых разноцветных вьюнках, плетью обвивающих в летний сезон штакетины забора? Ан нет, с некоторых пор ипомея в перечне запрещенных. Если на огороде или в саду насчитывается свыше сотни вьюнов, это вполне можно квалифицировать как преступление по нынешним законам. Хранить или получать даже три грамма семян запрещенного растения сегодня считается уголовным преступлением, наказанием за которое в том числе может стать и лишение свободы.

Цветки ипомеи трехцветной похожи на цветки полевого вьюнка, нередко растущего вдоль обочин как сорняк. Но в семенах ипомеи содержатся наркотические вещества. Кстати, дельфиниумы и рододендроны тоже отнесены к классификации ядовитых.

Ранее мы рассказывали о примуле, чьи цветы способны превратить огород в уголок райского сада.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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