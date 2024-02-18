Лучшие дни в 2024 году для высадки баклажанов на рассаду

Именно в эти даты лучше всего селить "синенькие" в ящики на подоконниках

Февраль и март – лучшее время для высадки будущих овощей на рассаду. Опытные огородники точно знают, какую культуру когда лучше расселить в ящике на подоконнике или сначала бережно посадить в пластиковые стаканчики с землей. Есть свои порядки и для высадки баклажанов.

Те, кто сажает овощи не первый год, давно определил для себя благоприятные дни. Но чаще всего садоводы и дачники предпочитают ориентироваться на лунный календарь. Если "хороший" день для посадки совпадает с выходным, почему бы не заняться работами? Разумеется, гарантии, что именно по лунному календарю надо сажать и тогда рассада будет крепкой и богатой, нет. Никто даже не может точно сказать, работает ли он вообще. Но огородники предпочитают все-таки ориентироваться на него для подстраховки.

Среди дачников существует примета, что лучший день для начала высадки баклажанов на рассаду – 23 февраля, мужской день. По календарю более-менее совпадает, да и выходной. Рассчитать точные сроки посадки невозможно, ведь универсальных правил нет. Играют роль регион выращивания, сорт, место высадки (открытый грунт или теплица).

Опытные садоводы рассчитывают сроки по формуле: вегетационный период с упаковки плюс 10 дней на то, чтобы прорастить семена. Дальше вспоминаем дату, когда в наших краях начинают уверенно плодоносить баклажаны и отсчитываем назад получившееся количество дней. Если сразу известно, в теплицу или в грунт будут высажены баклажаны, все еще проще: до высадки туда должно пройти около 70-80 дней. А лунный календарь на этот год выглядит следующим образом.

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