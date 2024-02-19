Как правильно выбирать семена для рассады

Как правильно выбирать семена для рассады
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Не наткнитесь на низкосортный товар в магазине

Последний месяц зимы всегда становится началом дачного сезона. Пусть лежащий снег вас не обманывает – весна уже не за горами. Самое время для того, чтобы как следует заняться рассадой. А для ее качества, естественно, необходимо выбрать качественные семена.

В магазинах необходимо всегда обращать пристальное внимание на стандарты: дата упаковки, срок годности и рейтинг поставщика (с последним, конечно, необходимо ознакомиться в Интернете).

Наконец, выстраданные в многочисленных очередях качественные семена нужно замочить в теплой воде на несколько часов. И обеспечьте им хорошую почву в теплом месте. Во время посева распределите почву равномерно, создав для семян дренаж. Поддерживайте тепло с влажностью и следите за каждым ростком, пишет gazetametro.ru.

Конечно, размещенным в почве семенам необходимо подобрать нужный источник света – фитолампы или светодиоды синего и красного спектра. Установите по высоте для оптимального равномерного светового покрытия.

Источник: Gazetametro ✓ Надежный источник
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