От мошек в комнатных цветах спасет привычный предмет из кухни

От мошек в комнатных цветах спасет привычный предмет из кухни
Фото: freepik.com
Чтобы не погубить цветы, примените копеечный продукт

Случается, что, захлопотавшись, мы забываем про комнатные цветы. Они начинают желтеть или сохнуть. Поставить диагноз домашним растениям не всегда легко, но мошки – однозначно симптом болезни, и избавить от них цветы надо как можно быстрее.

Чаще всего эти непрошеные квартиранты в горшках появляются из-за повышенной влажности или некачественных удобрений. Не спешите прощаться с комнатными джунглями: спасти растения можно простым народным методом, даже не прибегая к промышленным "лекарствам". Это – спички. Их головки содержат фосфор и серу, положительно влияющие на почву, а непрошеным насекомым наоборот вредящие.

Работает рецепт просто: на средних размеров цветочный горшок понадобится 3-5 спичек, воткнутых головкой вниз на полспички. Между ними нужно оставлять 3-5 см расстояния. Все: в течение недели мошек станет меньше, а через месяц они пропадут вовсе, и растение вернется в норму, так что уход за ним не будет требовать серьезных усилий. Секрет просто: во время полива сера выливается в грунт, делая почву непригодной для мошек, но не вредя при этом растению.

Единственное – не забывайте проверять время от времени спички, и если сера уже ушла в землю, меняйте их.

Ранее мы подсказывали, какие растения на рассаду лучше высаживать в феврале.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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