От мошек в комнатных цветах спасет привычный предмет из кухни

Чтобы не погубить цветы, примените копеечный продукт

Случается, что, захлопотавшись, мы забываем про комнатные цветы. Они начинают желтеть или сохнуть. Поставить диагноз домашним растениям не всегда легко, но мошки – однозначно симптом болезни, и избавить от них цветы надо как можно быстрее.

Чаще всего эти непрошеные квартиранты в горшках появляются из-за повышенной влажности или некачественных удобрений. Не спешите прощаться с комнатными джунглями: спасти растения можно простым народным методом, даже не прибегая к промышленным "лекарствам". Это – спички. Их головки содержат фосфор и серу, положительно влияющие на почву, а непрошеным насекомым наоборот вредящие.

Работает рецепт просто: на средних размеров цветочный горшок понадобится 3-5 спичек, воткнутых головкой вниз на полспички. Между ними нужно оставлять 3-5 см расстояния. Все: в течение недели мошек станет меньше, а через месяц они пропадут вовсе, и растение вернется в норму, так что уход за ним не будет требовать серьезных усилий. Секрет просто: во время полива сера выливается в грунт, делая почву непригодной для мошек, но не вредя при этом растению.

Единственное – не забывайте проверять время от времени спички, и если сера уже ушла в землю, меняйте их.

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