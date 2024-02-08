Ученый раскрыл невероятную пользу домашних растений для организма

Ученый раскрыл невероятную пользу домашних растений для организма
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Цветок в доме сравним с домашним питомцем

Домашние растения – не только эстетика, но и средство, благотворно влияющее на наше психическое здоровье, передает портал "Ридлайф.ру". В особенности растения полезны для нас в зимний период, указываете профессор, завкафедрой растениеводства в университете Техаса A&M Чарли Холл.

Профессор указал на массу пользы положительных воздействий, оказываемых растениями на людей – как психических, так и физических. В частности, Холл сравнил это воздействие с тем, которое чувствуют люди в присутствии домашних питомцев.

"Положительное влияние на мозг оказывается всякий раз, когда рядом с вами находится ряд биофильных раздражителей, таких как растения", – указал Холл.

А позитивный эффект на эмоциональном уровне от присутствия растения в доме снижает уровень кортизола и улучшает работу головного мозга.

А ранее "Утро" рассказывало, как быстро избавить любимую одежду от шерсти домашних питомцев.

Источник: Ридус ✓ Надежный источник

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