Как быстро избавить одежду от шерсти: липкие ролики можно выбросить

Наличие в доме животных создает определенные проблемы

Счастливые владельцы домашних любимцев сталкиваются с такой неприятной проблемой, как появление огромного количества шерсти на любимых вещах. Действительно, после того, как потискаешь котика или песика, одежда начинает выглядеть самым непрезентабельным образом. Однако хитрые хозяйки уже придумали, как справиться с этой проблемой.



Обычно перед стиркой вещи приходится тщательно обрабатывать липкими роликами. Только с их помощью можно удалить ворсинки, да и то не все. В запущенном случае такая процедура может занять немало времени. А вот простой лайфхак не отнимет и минуты.

Если хотите быстро избавиться от шерсти на одежде, все, что вам понадобится – бигуди-липучки. Их нужно положить в стиральную машину вместе с одеждой. Во время стирки липучки собирают на себя все волоски вплоть до самых маленьких. Одежда после такой процедуры выглядит, как новая.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, зачем хитрые хозяйки выставляют вазочки с солью на подоконники.