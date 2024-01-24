Машина застряла в сугробе? Простой лайфхак поможет быстро выехать

Зимой автолюбителям особенно тяжело

Холодный период в этом году в большинстве регионов России выдался весьма морозным и снежным. Традиционно в такое время резко ухудшается обстановка на дорогах, да и во дворах. Личный автомобиль порой просто невозможно вызволить из снежного плена. Но в этом вопросе могут помочь советы бывалых автолюбителей.



Так, несколько простых лайфхаков позволят быстро разобраться с проблемой и выбраться из сугроба. В первую очередь, с наступлением зимы нужно обязательно положить в багажник лопату. При этом стоит отдавать предпочтение не специальному снежному инструменту, который легко может сломаться об залежавшийся снег, а штыковой или совковой лопате.



А еще не поленитесь и положите в машину мешочек с песком или мраморной пылью. Это хитрое средство отлично помогает бороться с буксировкой колес. Его нужно насыпать под застрявшее колесо и под соседнее для верности. По песку колеса не будут проскальзывать, и машина легко выберется из снежного плена.



Ранее мы рассказывали, что делать, если двери машины замерзли и невозможно попасть в салон.

