Замерзла дверь в машине: простой лайфхак поможет попасть в салон

Замерзла дверь в машине: простой лайфхак поможет попасть в салон
Фото: www.unsplash.com
Сильные холода усложняют жизнь россиянам

В этом году многие российские регионы столкнулись с аномальными холодами. Такая неприветливая погода создает серьезные трудности в разных сферах жизни. Особенно сильно от морозов страдают автовладельцы. Часто доходит до того, что люди просто не могут попасть в салон машины. "Утро.ру" рассказывает, что делать в такой неприятной ситуации.

Помимо ежедневного ритуала откапывания машины из сугроба, иногда приходится сталкиваться с такой напастью, как замерзшие двери. При сильных холодах дверь может приморозиться к корпусу машины, таким образом отказавшись пускать замерзшего владельца в салон. Однако есть простой лайфхак, который позволяет решить проблему.

Так, обычно дверь не открывается на морозе из-за того, что примерзает резинка уплотнителя. Для того чтобы справиться с проблемой, достаточно просто простучать дверь по кругу – это позволит отбить резинку и открыть дверь.

Также можно проверить другие двери в машине. Очень редко примораживаются все двери одновременно, так что попробовать попасть в машину можно через один из "запасных" входов.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, как можно быстро и дешево решить проблему с обледенением лобового стекла в машине. Для этого понадобится потратить всего 10 рублей.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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