Спасти лобовое стекло от обледенения можно всего за 10 рублей

Спасти лобовое стекло от обледенения можно всего за 10 рублей
Фото: unsplash.com
Этот копеечный метод заставит прослезиться

Зима во многих регионах России отличается изрядными минусами на градуснике. Автовладельцы недолюбливают холодный период года из-за проблем, которые мороз создает им с очищением лобового стекла машины. Однако есть простой и недорогой способ, который избавит водителя от лишних действий и сбережет его время.

Простой и популярный продукт, который в ближайшем магазине стоит 10 рублей, а то и вовсе находится в ящике с овощами дома, спасет лобовое стекло от обледенения. Это – простая луковица. Прежде чем захлопнуть дверцу машины и уйти домой вечером, загляните в супермаркет или принесите головку репчатого из собственного холодильника.

Дальше все просто: разрежьте луковицу пополам и протрите ей стекла автомобиля с обеих сторон. Все: льда на машинных "окошках" утром не будет. После натирания ароматным продуктом на них появится пленка, которая не позволит наледи прилипать к покрытию стекол и не даст им покрыться изморозью.

Плюсов у этого метода полно: дешевизна (особенно по сравнению с ценой промышленных антиобледенителей), доступность, легкость использования. Минус тоже есть: запах. От разрезанной свежей луковицы многие расплачутся. Но тут уж каждому выбирать, что важнее: приятный запах в салоне или чистые стекла машины.

Ранее мы рассказывали, как можно без использования ножа за одну минуту легко очистить картошку.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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