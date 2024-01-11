Спасти лобовое стекло от обледенения можно всего за 10 рублей

Этот копеечный метод заставит прослезиться

Зима во многих регионах России отличается изрядными минусами на градуснике. Автовладельцы недолюбливают холодный период года из-за проблем, которые мороз создает им с очищением лобового стекла машины. Однако есть простой и недорогой способ, который избавит водителя от лишних действий и сбережет его время.

Простой и популярный продукт, который в ближайшем магазине стоит 10 рублей, а то и вовсе находится в ящике с овощами дома, спасет лобовое стекло от обледенения. Это – простая луковица. Прежде чем захлопнуть дверцу машины и уйти домой вечером, загляните в супермаркет или принесите головку репчатого из собственного холодильника.

Дальше все просто: разрежьте луковицу пополам и протрите ей стекла автомобиля с обеих сторон. Все: льда на машинных "окошках" утром не будет. После натирания ароматным продуктом на них появится пленка, которая не позволит наледи прилипать к покрытию стекол и не даст им покрыться изморозью.

Плюсов у этого метода полно: дешевизна (особенно по сравнению с ценой промышленных антиобледенителей), доступность, легкость использования. Минус тоже есть: запах. От разрезанной свежей луковицы многие расплачутся. Но тут уж каждому выбирать, что важнее: приятный запах в салоне или чистые стекла машины.

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