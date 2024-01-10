Три способа быстро наладить режим сна после праздников

Три способа быстро наладить режим сна после праздников
Фото:freepik.com
Доктор рассказал, чем грозит нарушение сна и как с этим справиться

Долгие выходные неизбежно сбивают режим сна. Мы начинаем ложиться и вставать все позже. И вот когда пришло время возвращаться к привычным будням, мы еле открываем глаза к полудню.

Сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, что недосып приносит много неудобств и даже опасен для здоровья. Так, невыспавшийся человек рассеян, менее эффективен и больше склонен совершать ошибки. А если проблемы со сном появились у водителя, то это и вовсе может привести к катастрофе. 

Тем не менее, по словам эксперта, кратковременно сбитый режим из-за праздников быстро восстанавливается. Нужно следовать лишь нескольким правилам. 

Во-первых, важно перед сном обеспечить себе "час тишины". Время, когда вы даете мозгу отдохнуть от гаджетов и настроиться на сон. Дело в том, что экраны телефонов и компьютеров излучают свет синего спектра, который воспринимается мозгом как наступление утра. 

Во-вторых, старайтесь ложиться в то время, в которое вы привыкли, даже если спать не хочется. Это тоже поможет настроиться на сон и выработать привычку.

В-третьих, старайтесь ложиться на пустой желудок. Пока еще не существует такой еды и напитков, которые гарантированно помогают уснуть. 

Ранее мы поделились диетой, которая поможет привести себя в порядок после праздников. 

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
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