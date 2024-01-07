Мыть холодильник таким способом нельзя ни в коем случае: врачи предупреждают

Есть ошибки, которые совершают многие владельцы холодильных шкафов, и это не полезно для здоровья

Как часто мы моем холодильник? Вряд ли каждую неделю, верно? Внешне полки и стенки могут выглядеть идеально, даже если давно не размораживали и не мыли прибор. Однако несмотря на то, что большая часть бактерий и вирусов холод терпеть не могут, это не означает полной безопасности холодильника и что его не нужно размораживать и мыть.

Даже если это система No Frost, кстати. Масса людей считает, что раз в нем ничего не намерзает, то в размораживании и мытье он не нуждается, в отличие от обычных холодильников, которые раз в 2-3 месяца необходимо опустошать и отмывать. Но нет, разморозка нужна и дорогим приборам с No Frost.

Продукты, которые хранятся в холодильнике, могут повышать внутреннюю влажность, и патогенные бактерии могут появиться в любом приборе. В морозилке "населения" в разы меньше, потому что при холоде от минус 10 градусов размножение вредной флоры останавливается. Что не означает, что на самих продуктах не останется споров бактерий или их самих.

Так что вариант "не мыть внешне чистый холодильник" точно не подходит. Запахи, загрязнения и вирусы есть даже в самом чистом приборе. Обычный холодильный шкаф моют раз в три месяца, No Frost – вдвое реже. Но есть несколько тонкостей.

Во-первых, перед мытьем холодильник надо выключить, потому что иначе сочетание теплого воздуха с холодным вызовет конденсад, а это – непременная наледь. Поэтому – полная разморозка, вынуть ящики, полки и другие съемные фрагменты. Ни в коем случае не форсируйте разморозку кипятком, феном и другими приборами.

Простую грязь можно удалить обычной влажной тряпкой. Для дезинфекции все же потребуются спецсредства. Кстати, дезинфицирующий раствор можно сделать самим – столовая ложка лимонной кислоты на стакан воды, можно вместо кислоты нашатырь (10 мл на стакан) или поровну 6-процентного уксуса и воды.

Не забудьте очистить заднюю стенку прибора, там скапливается много пыли. Пылесос или щетка помогут с ней справиться. Очистить надо и отверстие слива. Стенки сначала промываются моющим средством, а затем протираются сухой тряпкой. Резиновые уплотнители отлично очищаются зубной щеткой и раствором пищевой соды, а потом протираются влажной тряпкой. После этого вытираете весь холодильник сухой тряпкой, проветриваете его минут 15, затем заполняете продуктами и включаете в розетку.

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