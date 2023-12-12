Зачем хранить мокрые газеты в холодильнике: раскрыт тайный лайфхак

Многие позабыли о мудрости бабушек

Чистота на кухне – показатель хорошей хозяйки. Большинство женщин особое внимание уделяют именно этой зоне квартиры. Действительно, чаще всего гостей встречают на кухне, так что она должна сверкать чистотой и уютом. Одним из главных предметов на кухне является холодильник. При этом частенько он накапливает в себе неприятные запахи. Один хитрый лайфхак поможет справиться с этой проблемой.



О том, как быстро уничтожить неприятные ароматы, исходящие из холодильника, хорошо знали наши бабушки. Действительно, даже тщательная уборка всех полок, избавление от испорченной еды и пятен от разлитых жидкостей не всегда помогают устранить неприятный запах. Холодильник будто бы впитывает отвратительные ароматы.



Для того чтобы разобраться с этой проблемой, наши бабушки использовали простые бумажные газеты. Их нужно увлажнить и разложить по полкам в холодильнике. Мокрые газеты являются отличным поглотителем запахов. Их можно увлажнить смоченной в воде губкой или опрыскать пульверизатором. Буквально за ночь неприятные запахи покинут холодильник.



К слово, ранее "Утро.ру" рассказывало, как быстро избавиться от катышков.

