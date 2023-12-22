Больше чеснок не высыхает: в этом помогли простые хитрости

Эти нехитрые, но действенные методы помогут избежать досрочного высыхания чесночных головок

Чеснок используют при приготовлении блюд как ароматную добавку, а сок и кашица из него издавна применялась при простудных заболеваниях. Кроме того, чеснок содержит массу полезных микроэлементов и витаминов. Чтобы сберечь полезные качества овоща до весны, необходимо правильно хранить его.

Купленный на рынке или в магазине чеснок не требует дополнительной обработки, поскольку продается высушенным и обрезанным. А вот если растите овощ сами, то оставьте выкопанное на земле на несколько часов, чтобы он подсох.

Чаще всего выбирают между холодным и теплым способами хранения. При первом температура должна быть два-три градуса ниже ноля и влажность 50-70%, при втором – 18-20 градусов выше ноля и влажность воздуха 75-80%. Холодный способ лучше подходит для озимого чеснока, для ярового – оба.

Если хранить собираетесь в косах, не обрезайте стебли после просушки. Заплетите косу и сложите в сетку или колготки. Хранить можно подвешенным или в емкости с отверстиями. Как вариант – в стеклянной банке, пересыпав мукой или солью. Обязательно мука или соль должны быть последним слоем.

Если есть силы заморочиться, чеснок можно запарафинить. Это сложнее, но надежнее. Нужно на пару секунд окунуть головку чеснока в растопленный на водяной бане парафин. После обсушить чеснок и хранить также подвешенным или сложенным в коробку в неосвещенном проветриваемом месте.

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