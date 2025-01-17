Армия России освободила 63,2 процента территории Курской области

Прорыв в Курской области: срочное заявление Минобороны
Фото: www.unsplash.com
Враг остается на российских землях

Представители главного оборонного ведомства нашей страны сообщили о значительном прорыве российских войск в Курской области. В результате наступательных действий удалось освободить 801 квадратный километр территории, что составляет 63,2% от общей площади, ранее занятой украинским противником.

В ведомстве уточнили, что враг остается на российских землях и бои продолжаются на всех направлениях. При этом противник несет серьезные потери. Сообщается, что несмотря на попытки врага перебросить дополнительные резервы, украинские войска вынуждены отступать. Освобождение значительной части территории подчеркивает эффективность российских действий в регионе.

Изначально украинские силы удерживали 1268 квадратных километров территории Курской области, но благодаря наступлению российских подразделений большая часть этих земель уже вернулась под контроль России. Операция, как отмечается, продолжается, и военное командование уверенно в дальнейшем успехе.

К слову, ранее в Раде раскрыли зловещий план Киева.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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