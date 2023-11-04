Почему картошку строго запрещено хранить рядом с луком

Такое соседство "убьет" клубни

Жители нашей страны привыкли особенно не мудрствовать с размещением овощей. Часто все овощи собирают в один отсек в холодильнике и забывают о них до начала очередной готовки. Однако такой подход совсем не верен и может быть весьма чреват. Например, популярный в русской кухне картофель нельзя хранить рядом с луком.



Стоит отметить, что эту ошибку допускают практически все домохозяйки. Нередко они отправляют лук, картошку, морковку, свеклу и другие овощи в корзину, которую оставляют в чулане. Однако такой безалаберный подход может существенно сократить срок годности овощей.



Например, картошка лучше всего хранится в прохладном, темном месте. Идеальный вариант – чулан или балкон, но, разумеется, без попадания солнечных лучей. А вот в холодильник картошку лучше не отправлять. Там она становится мягкой и теряет свои вкусовые качества.



Соседство с луком и вовсе "убьет" клубни. Дело в том, что лук выделяет газ этилен, который ускоряет процесс созревания картошки, заставляет ее перезревать и портиться. Такой же разрушительный эффект на картофель произведет соседство с томатами, бананами и яблоками.



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, почему опасно дышать над картошкой.

