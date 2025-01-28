Российский атомный ледокол протаранили в Карском море

Появились подробности случившегося

Во время курсирования в Карском море российский атомный ледокол "50 лет Победы" получил серьезные повреждения. Часть обшивки судна по левому борту была стесана во время нештатного инцидента. По словам источников, его протаранил сухогруз, который двигался в сопровождении атомохода.

Инцидент уже подтвердили в ФГУП "Атомфлот", сообщив, что пострадавших в ходе случившегося нет. Угрозы ядерной безопасности на судне также не наблюдается. Атомный ледокол не потерял свои мореходные качества и угрозы системам жизнеобеспечения на нем нет.

Виновником инцидента называют сухогруз YAMAL KRECHET, однако официального подтверждения информации нет. Утверждается, что авария случилась ночью 26 января.

В "Росатомфлоте" сообщили, что атомоход продолжит работу в акватории Северного морского пути в штатном режиме.

Как известно, "50 лет Победы" является одним из самых крупных всоставе российского атомного флота, уступая по мощности только атомоходу нового поколения "Арктика".