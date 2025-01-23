Reuters: Путин считает, что цели СВО были достигнуты

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Российский лидер Владимир Путин считает, что спустя почти три года боевых действий цели СВО были достигнуты. К ним относятся контроль над территориями, соединяющими материковую часть России с Крымом, и ослабление украинской армии, сообщают источники Reuters, знакомые с позицией Кремля. Вместе с этим президент готовится к началу процесса по полному завершению конфликта, но пока Москва не получила конкретных предложений от Вашингтона.
Осведомители утверждают, что главу России больше беспокоит ситуация в экономике страны. Ранее, несмотря на западные санкции, экономическая отрасль демонстрировала выдающуюся выносливость в условиях военного противостояния. Однако ситуация с ключевой ставкой и прогнозы аналитиков на 2025 год заставляют задуматься о недопустимости кризиса внутри РФ.
Руководители бизнесов и участники встречи с Путиным в конце прошлого года рассказали журналистам, что лидер отчитал предпринимателей и не скрывал разочарование их действиями.
"Один из источников, проинформированный после встречи, сообщил, что Путин был явно недоволен, услышав о сокращении частных инвестиций из-за стоимости кредитов", – сказано в статье.
Близкие к Кремлю люди говорят, что при непростой ситуации в экономике Владимир Путин всецело доверяет решениям Эльвиры Набиуллиной, которая в последнее время подвергается критике со стороны бизнеса и правительства из-за высокой ключевой ставки. Президент не рассматривает ее замену, несмотря на поступающие ему просьбы.
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