Дугин рассказал о стоящем перед Путиным вызове

Один неверный шаг может стать фатальным для целого государства

Среди российской элиты есть люди, которые могут подтолкнуть российского президента к неверным решениям по вопросу украинского конфликта – и это представляет для России одну из самых больших опасностей, считает философ Александр Дугин.

По его словам, представители либеральных движений могут внушить Владимиру Путину, что некоторые условия по урегулированию являются для страны приемлемыми, однако в действительности они повлекут за собой фатальные последствия. Эти члены элиты до сих пор не осознали, какое именно значение имеет СВО в глобальном плане и зачем нужно возвращаться к традиционным ценностям, указал политолог.

Дугин полагает, что значительная часть российской элиты состоит из помеси бывших комсомольцев и либералов, в результате чего левые и либеральные идеи также смешались между собой. Ранее, отметил он, аналогичные политические векторы доминировали и в американской идеологии до прихода к власти Дональда Трампа.

"У Владимира Владимировича будет очень серьезный вызов. Потому что эта такая леволиберальная элита, хотя и прячется сейчас, но она сохранила очень многие свои позиции... Это очень опасный момент мы сейчас переживаем", – сказал эксперт.

Ранее в Британии заявили, что сделка между Трампом и Путиным по Украине может привести к началу третьей мировой войны.