Вот почему нельзя хранить мандарины в холодильнике

И что делать, если альтернатив нет

Для хранения мандаринов требуется температура от 6 градусов выше нуля – это чуть выше установленной в основной холодильной камере. При этом для этих тропических фруктов требуется высокая влажность – от 85 до 90%. Естественно, предпочтительнее хранить такие фрукты в погребе, который, увы, есть далеко не у всех.

Поэтому необходимо соблюдать следующие правила, которые позволят сохранить фрукт намного дольше.

Никогда не храните фрукты в целлофановом пакете. Без доступа к воздуху они быстро испортятся. Не мойте мандарины – натрите их растительным маслом.

Не обрывайте ветки и листья на плодах – так они лучше сохранятся. Сложите фрукты в отделение для фреша – там и должны храниться овощи и фрукты. И влажность будет приближенной к оптимальной.

Важно помнить о принципах "соседства". Цитрусовые не стоит хранить с бананами и яблоками. Последние выделяют этилен, способствующий созреванию. Мандарины, как известно, после покупки не дозревают, а только портятся.

Соблюдение этих правил позволит сохранить мандарины на пару недель.