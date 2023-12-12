Вот почему нельзя хранить мандарины в холодильнике

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Для хранения мандаринов требуется температура от 6 градусов выше нуля – это чуть выше установленной в основной холодильной камере. При этом для этих тропических фруктов требуется высокая влажность – от 85 до 90%. Естественно, предпочтительнее хранить такие фрукты в погребе, который, увы, есть далеко не у всех.
Поэтому необходимо соблюдать следующие правила, которые позволят сохранить фрукт намного дольше.
Никогда не храните фрукты в целлофановом пакете. Без доступа к воздуху они быстро испортятся. Не мойте мандарины – натрите их растительным маслом.
Не обрывайте ветки и листья на плодах – так они лучше сохранятся. Сложите фрукты в отделение для фреша – там и должны храниться овощи и фрукты. И влажность будет приближенной к оптимальной.
Важно помнить о принципах "соседства". Цитрусовые не стоит хранить с бананами и яблоками. Последние выделяют этилен, способствующий созреванию. Мандарины, как известно, после покупки не дозревают, а только портятся.
Соблюдение этих правил позволит сохранить мандарины на пару недель.
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