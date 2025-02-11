Макрон отказался пожать протянутую руку премьера Индии

Французский лидер оскорбил индийского политика

Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита по искусственному интеллекту отказался пожать руку премьер-министру Индии Нарендре Моди. Политик сделал вид, что не замечает главу страны, которая находится в дружественных отношениях с Россией.

На кадрах, опубликованных журналистами, видно, как Макрон подходит к известным представителям других стран и лидерам международных организаций, чтобы поприветствовать всех. Среди них сидит Моди, к которому приближается глава Франции. Пока он здоровается с остальными, индийский премьер протягивает ему руку в качестве дружеского жеста, но тот делает вид, что его не замечает и уводит свою в сторону.

Сгладила ситуацию Урсула фон дер Ляйнен, которая ответила на руку Моди с улыбкой и протянула ему свою, чтобы поздороваться. Индийский премьер старался не показывать своей реакции на действия Макрона на публике, однако было заметно, что от случившегося ему было некомфортно.

Что именно стало причиной такого поступка французского президента – не сообщается. Известно, что он является ярым противником России и сторонником жестких мер Евросоюза на Украине. Индия, в свою очередь, продолжает строить тесные экономические связи с РФ, вопреки давлению со строны европейцев, что может категорически не нравится Макрону.

Ранее сообщалось, что Киев и Париж хотят ускорить отправку французских военных на Украину.