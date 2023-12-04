Вот почему нельзя хранить деньги под чехлом смартфона

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В Сети завирусился один ролик, на котором автор наглядно объясняет, чем чревата такая привычка, как хранение купюр под чехлом смартфона. Оказывается, такое действие запросто "убьет" незаменимый гаджет.
Любителям носить деньги, справки, записки и наклейки под чехлом смартфона должны учесть, что это довольно опасное занятие. На ролике женщина рассказывает, что процессор является источником тепла, которое выделяет во время работы. И в один момент от нагрева телефона купюра может загореться – а вслед за ней и весь телефон. Придется покупать новый.
Пострадать, кстати, может не только телефон, но и его обладатель – а это уже куда печальнее. Автор призывает не хранить купюры под чехлом айфонов – хотя и демонстрирует предупреждающие картинки с подобными случаями, с гаджетами других производителей. Однако проверять точно не советуем.А ранее "Утро" рассказывало, почему нельзя мыть волосы гелем для душа.
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