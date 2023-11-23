Вот почему никогда нельзя мыть волосы гелем для душа

Вот почему никогда нельзя мыть волосы гелем для душа
Annette Riedl/www.globallookpress.com
Такая привычка может довести и до облысения

Шампунь – единственное средство для очищения волосяного покрова и кожи на голове. Ни жидкое мыло, ни гель для душа неприемлемы в использовании для этого участка тела. Такие средства наносят серьезный вред волосам, указывает врач-дерматолог Анастасия Тихонова.

После таких средств пряди, как правило, тускнеют и приобретают ломкость – в составе таких средств отсутствуют активы для ухода. Образовавшаяся на поверхности пленка делает волосы спутавшимися и непослушными. А голова будет в два раза грязнее – и жирнее.

Как следствие, вы обрекаете кожу на голове на сухость и зуд. А волосы будут постоянно в перхоти.

Кстати, то же самое относится и к кусковому мылу.

Необходимо помнить, что дома вы моетесь жесткой водой с отрицательным воздействием на кожный покров. Поврежденная кожа, да еще и пересушенная – отличный рассадник для патогенных бактерий. Если частить с такими сомнительными "шампунями", можно просто заработать себе раннее облысение.

А ранее "Утро" рассказывало о вреде использования в душевой старой мочалки.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник

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