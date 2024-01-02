Три ингредиента и холодильник засияет: делаем спрей своими руками

Копеечные средства удалят любые загрязнения

Иногда бывает, что холодильник долгое время некогда перебрать и помыть. На дверце скапливаются следы пальцев, в ящиках для овощей образуются неприятный запах и грязь. Не спешите расстраиваться: опытные хозяйки поделились рецептом спрея, который легко справится с этими проблемами – его можно сделать своими руками. Плюс его и в том, что приготовить состав можно из имеющихся на каждой кухне ингредиентов.

Итак, для приготовления чудо-средства понадобятся всего три компонента: сода, нашатырь и трехпроцентная перекись водорода. Две столовые ложки порошка нужно залить кипятком и погасить. Когда отстоится, перелейте в бутылку с пульверизатором и добавьте треть литра чистой воды, сто миллилитров перекиси и две столовые ложки нашатыря. Для мылкости долейте немного любого вашего средства для мытья посуды. Закрыв бутылку, перемешайте. Состав выбелит пластик и удалит все неприятные запахи, образовавшиеся в холодильнике.

Разбрызгайте получившийся спрей по всему холодильнику и минут через пять проверьте: если загрязнения стали мягче, отчистите их губкой. Средство для мытья посуды можно добавлять, если состав перестает пениться. После чистки протрите все поверхности влажной тряпкой.

При желании можно дезинфицировать холодильник, пробрызгав пульверизатором с хлоргексидином полки и дверцы. Если холодильник долго не использовался, этот раствор поможет устранить "аромат" затхлости.

Отмыв внутреннее пространство холодильника, не забудьте про резинку на дверце. Ее так же брызгают спреем, а почистить можно старой зубной щеткой. После чего не помешает смазать ватным диском с каплей глицерина – это не даст резинке потрескаться.

Осталось отмыть дверцу холодильника, на которой остаются следы пальцев, потеки и брызги. Кондиционер для белья размягчит все загрязнения, останется только протереть дверцу сначала влажной, затем сухой тряпкой. И вот уже ваш артефакт холода идеально чист и не имеет неприятного запаха.

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