За минуту без ножа: хитрый способ очистить картошку

Лайфхак, который теперь пробуют все

Чистить картошку — не самое приятное занятие. А если для блюда нужно много клубней, то и вовсе: прощай маникюр и мягкая, нежная кожа рук. Однако в Сети появился новый способ почистить корнеплод. Он уже облетел соцсети и теперь этот лайфхак пробуют все.

Этот способ очистки картофеля назвали методом контраста. Он заключается в том, чтобы сначала опустить картошку в кипящую воду, а затем сразу в охлажденную. Чем холоднее будет вода на втором этапе, тем лучше. Можно даже добавить кубики льда.

Вы удивитесь, но от такого способа шкурка картошки начнет отслаиваться сама, и вы сможете легко снять ее прямо руками. Овощечистка и нож в этой рутине вам больше не понадобятся, ведь таким методом можно почистить как молодую картошку, так и старую всего за несколько минут.

Картофель — один из самых популярных продуктов у россиян. Из корнеплода готовят массу вкусных и быстрых блюд. Миллионы людей едят овощ и даже не подозревают, что он может нанести вред организму. Чтобы этого не произошло, картофель нужно есть правильно. Как именно, ранее рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.