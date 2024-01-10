За минуту без ножа: хитрый способ очистить картошку

За минуту без ножа: хитрый способ очистить картошку
Фото:unsplash.com
Лайфхак, который теперь пробуют все

Чистить картошку —  не самое приятное занятие. А если для блюда нужно много клубней, то и вовсе: прощай маникюр и мягкая, нежная кожа рук. Однако в Сети появился новый способ почистить корнеплод. Он уже облетел соцсети и теперь этот лайфхак пробуют все.

Этот способ очистки картофеля назвали методом контраста. Он заключается в том, чтобы сначала опустить картошку в кипящую воду, а затем сразу в охлажденную. Чем холоднее будет вода на втором этапе, тем лучше. Можно даже добавить кубики льда. 

Вы удивитесь, но от такого способа шкурка картошки начнет отслаиваться сама, и вы сможете легко снять ее прямо руками. Овощечистка и нож в этой рутине вам больше не понадобятся, ведь таким методом можно почистить как молодую картошку, так и старую всего за несколько минут. 

Картофель  —  один из самых популярных продуктов у россиян. Из корнеплода готовят массу вкусных и быстрых блюд. Миллионы людей едят овощ и даже не подозревают, что он может нанести вред организму. Чтобы этого не произошло, картофель нужно есть правильно. Как именно, ранее рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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