Эти лайфхаки помогут вам выбрать самые сладкие ананасы к праздничному столу

С помощью некоторых признаков вы купите самый зрелый фрукт, который понравится всем домочадцам

Еще пару десятилетий назад ананас был для многих экзотикой, и тысячи людей не видели его годами. Сегодня симпатичный фрукт с "султаном" из листьев – обыденность и многие покупают его просто так, свежим или в консервированном виде. Как выбрать правильный ананас, рассказываем в этом материале.

Ананас хорош в пицце или салате, придает пикантную нотку многим горячим блюдам. Но важно выбрать спелый фрукт. Если ананас не доспел, то есть его невозможно, он пригодится разве что для украшения стола. Самое обидное, что положить его в тепло или на подоконник, как с другими фруктами, смысла нет – полноценно он уже не дозреет. Чтобы не расстраиваться, обнаружив в разрезе кислый зеленый ананас, нужно обратить внимание на некоторые признаки при покупке.

Первым делом смотрите на листья. Они должны быть зеленые и лучше, если чуть-чуть заветрившиеся. Если в листьях много коричневого, значит, ананас дозревал в тепле. Запах – тоже показатель. Слишком яркий аромат говорит о том, что фрукт перезрел и уже начинает бродить.

Но самое важное – это султан из листьев. Если из розетки легко вытаскивается один-два листочка, значит, ананас спелый. И еще: незрелые ананасы обычно зеленые, а спелые фрукты желто-коричневые.

Ранее мы писали про один полезный фрукт для новогоднего стола.

