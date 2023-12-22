Назван неожиданный полезный продукт для новогоднего стола

Назван неожиданный полезный продукт для новогоднего стола
Фото: www.unsplash.com
Фрукт будет прекрасно смотреться на празднике

Волшебная новогодняя ночь наступит совсем скоро. Российские хозяйки вовсю готовятся к встрече главного торжества года. Диетологи, доктора и другие эксперты активно делятся советами, что поставить на новогодний стол, чтобы удивить гостей и поддержать здоровье.

Медики из популярной программы "Жить здорово!" на Первом канале назвали неожиданный полезный продукт, который будет отлично смотреться на праздничном столе. Специалисты посоветовали запастись экзотическим фруктом манго и встретить Новый 2024 год Зеленого дракона с этим ароматным угощением.

Ведущая телепередачи Елена Малышева сообщила, что считает это натуральное лакомство "королем всех фруктов". В нем содержится много антиоксидантов, которые самым благотворным образом влияют на состояние организма человека. Кроме того, манго поможет пищеварению. Известно, что в новогоднюю ночь многие люди серьезно переедают. Манго поможет в переваривании пищи и нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Источник: Жить здорово! ✓ Надежный источник

Русофобка Вайкуле снова плюнула в россиян: "Каменный век"

Артистка продолжает сыпать гадости

Названа причина вражды Малахова с Борисовым после скандала на "Пусть говорят"

Ведущие смогли помириться только спустя долгое время

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей