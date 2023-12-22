Назван неожиданный полезный продукт для новогоднего стола

Фрукт будет прекрасно смотреться на празднике

Волшебная новогодняя ночь наступит совсем скоро. Российские хозяйки вовсю готовятся к встрече главного торжества года. Диетологи, доктора и другие эксперты активно делятся советами, что поставить на новогодний стол, чтобы удивить гостей и поддержать здоровье.



Медики из популярной программы "Жить здорово!" на Первом канале назвали неожиданный полезный продукт, который будет отлично смотреться на праздничном столе. Специалисты посоветовали запастись экзотическим фруктом манго и встретить Новый 2024 год Зеленого дракона с этим ароматным угощением.



Ведущая телепередачи Елена Малышева сообщила, что считает это натуральное лакомство "королем всех фруктов". В нем содержится много антиоксидантов, которые самым благотворным образом влияют на состояние организма человека. Кроме того, манго поможет пищеварению. Известно, что в новогоднюю ночь многие люди серьезно переедают. Манго поможет в переваривании пищи и нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

