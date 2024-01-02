Многие даже не догадываются: раскрыт неожиданный вред картофеля

Приготовленные из нее блюда могут негативно сказаться на здоровье

Картошка является популярным продуктом у россиян, поскольку из нее можно приготовить массу вкусных угощений. Рецептов с этим ингредиентом множество, но о пользе большинства из них, как правило, умалчивают. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как нужно употреблять картофель и о какихего вредных свойствах многие даже не догадываются.

Все дело в том, что картошка относится к продуктам, состоящем из быстрых углеводов. Они резко поднимают уровень глюкозы в крови, ухудшают обменные процессы в организме, что провоцирует развитие сахарного диабета, атеросклероза и других недугов.

Гинзбург рассказал, как правильно есть продукт, чтобы свести негативные последствия к минимуму.

"Лучше есть его остывшим. Остывший, а потом разогретый картофель имеет в своем составе больше резистентного крахмала, который медленно расщепляется или вообще не расщепляется", – отметил эксперт.

Также варить картошку лучше в кожуре, чтобы не допускать разваривания крахмала. И лучше использовать сорта, в которых много клетчатки, плюс употреблять ее вместе с различными овощами и зеленью.

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