Кухня будет выглядеть идеально: простой способ избавиться от многолетнего жира

Кухня будет выглядеть идеально: простой способ избавиться от многолетнего жира
Фото: www.globallookpress.com
И никакой агрессивной химии

Спокойна душа каждой домохозяйки тогда, когда вся кухня сверкает чистотой. Добиться такого эффекта часто весьма затруднительно из-за постоянного использования плиты, вечно покрытой маслом и нагаром, от которых на душе кошки скребут. И отмыть такое безобразие подчас крайне сложно. Идеальный порядок – вещь непростая, особенно при наличии решеток на газовой плите, пятен на вытяжке и застывшего многомесячного жира в духовке.

Правда, идеальный способ избавиться от этой грязи все же существует. Вам понадобится не дорогостоящая и агрессивная химия из хозяйственного магазина, а обыкновенный стиральный порошок.

Поместите полотенце, которое не будет жалко, на дно ванны, а на нем разместите решетки. Залейте все кипятком до полного покрытия и добавьте половину стакана порошка вместе со средством для мытья посуды. В таком виде и оставьте все на ночь.

К утру вы обнаружите, что размякший нагар легко удалить с поверхности решеток. Теперь избавиться от него не составит вам труда. Все решетки будут сверкать чистотой.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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