Как надолго отмыть кухонные шкафы от жира и налета: европейский способ

Как надолго отмыть кухонные шкафы от жира и налета: европейский способ
Фото: McPHOTOf/blickwinkel/www.globallookpress.com
Избавиться от проблемы можно легко и без особых затрат

Налет и жир постоянно скапливаются на кухонной мебели, особенно хорошо – сверху на шкафах, тем более в случае редкой уборки. Рецептов, как отмыть их, много.

Однако есть простой способ, используя который можно избавиться от этой проблемы быстро и без особых затрат. Так делают за границей, в основном – в Европе. Поможет водка.

Как отмыть кухонные шкафы от старого жира и налета

  1. Для этого следует взять пустую ёмкость с разбрызгивателем. Налить в нее 200 г, а то и больше, водки.
  2. Туда же добавить 30 – 40 г моющего средства. Слегка взболтать.
  3. На поверхности, которую надо очистить, следует побрызгать немного раствора. Оставить минут на десять. 
  4. После этого взять чистую тряпочку и протереть ею обработанное место. И так, шаг за шагом, можно отмыть любые легко– и труднодоступные места.

Замечательно и легко очищаются навесные шкафы, потолки и многое другое.

Ранее сообщалось, как очистить вытяжку на кухне от жира и грязи. Это следует делать ежемесячно, много средств и времени не понадобится.

Концерты под угрозой: сбежавший Меладзе нашел способ выступить поближе к России

Билеты уже распроданы

Скрывал от россиян: раскрыта личная тайна решившего покинуть страну Киркорова

Певец тщательно избегал рассказывать это публике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей