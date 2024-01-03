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Налет и жир постоянно скапливаются на кухонной мебели, особенно хорошо – сверху на шкафах, тем более в случае редкой уборки. Рецептов, как отмыть их, много.
Однако есть простой способ, используя который можно избавиться от этой проблемы быстро и без особых затрат. Так делают за границей, в основном – в Европе. Поможет водка.
Как отмыть кухонные шкафы от старого жира и налета
Замечательно и легко очищаются навесные шкафы, потолки и многое другое.
Ранее сообщалось, как очистить вытяжку на кухне от жира и грязи. Это следует делать ежемесячно, много средств и времени не понадобится.
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