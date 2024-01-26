Как защитить ноги от мороза зимой: советский лайфхак

Хитрые советы работают в любые времена

Зима в этом году в большинстве российских регионов выдалась весьма суровой. Аномальные холода вынуждают людей надевать на себя побольше одежды. В лютые морозы ниже 25 градусов поездка до работы может превратиться в настоящее испытание. Старые советские лайфхаки помогут совладать с тяжелыми климатическими условиями.



Так, наши бабушки и дедушки придумали необычный способ, для того чтобы дополнительно защитить ноги в сильные холода. Когда на улице все покрыто снегом, может произойти такая неприятность, как промокание обуви. Разумеется, при таком развитии событий шансы заболеть резко повышаются.



Один действенный лайфхак помогает решить эту проблему. Советские граждане использовали парафиновые свечи. Парафином хорошенько натирали обувь, а затем аккуратно его обжигали. Это создавало дополнительную защиту и предотвращало промокание ног. Разумеется, действовать с огнем нужно очень аккуратно, чтобы не испортить любимые ботинки.



К слову, ранее "Утро.ру" делилось советами, как быстро выехать из сугроба, если машина застряла в снегу.

